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Украинские воины погибли у Водяного, Каменки и Травневого
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил подробности о вчерашних потерях на донбасском фронте.
По словам полковника, 8 декабря в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону позиций сил АТО 107 мин калибров 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие 16 раз открывали огонь, используя штатное вооружение.
"С грустью сообщаем, что вчера в результате обстрелов российско-оккупационными войсками погибли четыре военнослужащих ВС Украины. Это произошло вблизи Водяного, Каменки и Майского. Кроме этого, двое военнослужащих получили ранения и боевое травмирования, - сообщил Мотузяник. - Раненых бойцов оперативно эвакуировали в медицинские учреждения и военные мобильные госпитали".
Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
Сегодня стало известно, что начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе. В том числе, посетил «жаркое» Травневое.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ
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