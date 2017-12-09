В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"

09.12.2017 15:20

Завтра, 10 декабря, активисты т.н. общественной организации "Молодая республика" (пропагандистский отряд пророссийской группировки "ДНР") собираются установить памятный знак "Звезду Героя" на дом, где жил и погиб командир батальона "Спарта", российский оккупант Арсен Павлов (известен под позывным "Моторола").



Как сообщают издания, подконтрольные террористической группировке "ДНР", эта пропагандистская акция состоится в оккупированном Донецке у дома по ул. Челюскинцев, 121.



Напомним, что Аресн Павлов родился 2 февраля 1983, Ухта, Коми АССР.



Три года служил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригаде морской пехоты как связист, отсюда и его прозвище.



Якобы дважды принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне (подтверждения этому нет).



Работал на автомойке в Ростове-на-Дону. 15 марта 2012 года Октябрьским судом г. Ростова-на-Дону совместно с неким Денисенко был осужден на лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев условно за угон автомобиля без цели хищения с автомойки, на которой они работали.



Во время российской агрессии против Украины стал одним из видных командиров в рядах оккупантов. Отличался особой жестокостью, на его совести – убитые пленные воины, а также гражданские лица.



16 октября 2016 погиб в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. По одной из версии - сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта.



Власти самопровозглашенной "ДНР" обвинили в гибели Моторолы украинские спецслужбы. Между тем, одной из версий является его устранение российскими спецслужбами либо же самими местными боевиками.



В оккупированном Донецке в связи с гибелью "Моторолы" устроили трёхдневный траур. Прощались с оккупантом в Донецком театре оперы и балета, после чего гроб с телом пронесли по улицам города.



Похоронили террориста на кладбище, известном как "Донецкое море".