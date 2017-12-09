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В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео
09.12.2017 14:53
Благодаря полученной сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы информации, пограничники нашли недалеко от населенного пункта Николаевка Волновахского района два выстрела к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9.
Отрабатывая оперативные мероприятия, пограничники обнаружили эти выстрелы в поле. Маркировка на боеприпасах свидетельствовало об их изготовлении на территории РФ.
О данном факте уведомили представителей Волновахского отдела полиции. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия по установлению "хозяина" боеприпасов, которые могли предназначаться для диверсионных действий.
Теги: Донбасс, пограничники, боеприпасы
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