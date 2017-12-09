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Архив - Донецкая область

В Донецкой области прошло массовое разоружение

09.12.2017 18:02
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В Донецкой области прошло массовое разоружение

В течение месяца (с 6 ноября по 6 декабря) на подконтрольной части Донетчины значительно усилил борьбу с нелегальным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки с целью сохранить стабильную оперативную обстановку и спасти тысячи жизней по всей Украине. В результате открыто 163 уголовных производства за незаконное хранение взрывного "добра".

Как отмечает сайт полиции Донецкой области, в регионе был разработан механизм противодействия: на улице населенных пунктов и на блокпосты направили больше правоохранителей. То же самое железнодорожных и автовокзалов. Были привлечены все подразделения, включая кинологов, патрульных, а также приданные силы.

Результатом работы стало изъятие почти 25 000 боеприпасов, из которых 459 гранат, 84 взрывных устройств, 11 килограммов взрывчатых веществ, 10 гранатометов, 40 единиц огнестрельного оружия и 3 пулемета.



Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, полиция, боеприпасы
 
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