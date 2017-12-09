В Донецкой области вскоре станет легче с водой

09.12.2017 18:41

Близятся к завершению работы по возобновлению подачи воды из Карловского водохранилища. Реализация этого масштабного проекта, который даст возможность создать резервный источник водоснабжения для сотен тысяч человек, стала возможной благодаря финансированию Международного Комитета Красного Креста.



Как отмечает orbita.dn.ua, работы начались этим летом и велись сразу по нескольким направлениям. Кроме восстановления Карловской насосной станции первого подъема, они включали строительство высоковольтных ЛЭП для ее электроснабжения, а также восстановление гидроузла – плотины и щитов для регулирования уровня воды в Карловском водохранилище.



На каком этапе восстановление насосной станции находится сейчас, рассказал директор Покровского РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" Игорь Юдин. По его словам, все наружные работы уже завершены. В частности, в полном объеме выполнены работы на всасывающих и напорных трубопроводах, система испытана и готова к эксплуатации.



Необходимое электрическое и насосное оборудование закуплено и находится на насосной станции. Производится наладка электрооборудования.



В машинном зале заканчивается монтаж насосных агрегатов.



До конца месяца представители КП "Вода Донбасса" рассчитывают произвести пробный пуск Карловской насосной станции первого подъема. В январе, если всё пойдет по плану, она будет полностью готова к работе, и в аварийных ситуациях, когда невозможна подача воды по Южнодонбасскому водопроводу, водохранилище сможет использоваться в качестве резервного источника для Карловской фильтровальной станции.



