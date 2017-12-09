- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Зарисовка из Донецка: исповедь русского офицера07:19
- На Луганском направлении били 120-мм минометы и зенитка07:02
- Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении06:55
В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом
Трое суток в Краматорске 29-летний злоумышленник жил в рядом с трупом своей матери. Затем сообщил соседку, что женщина якобы упала и ударилась головой, в результате чего умела.
Вызов о смерти 52-летней женщины поступил в Краматорский отдел полиции от соседки. По указанному адресу следственно-оперативная группа обнаружила труп со следами насильственной смерти.
По подозрению в причинении смертельных телесных повреждений покойной полицейские задержали ее 29-летнего сына. Сначала мужчина не признавал своей вины, однако на месте преступления оперативники собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Благодаря им человек все же рассказал, что случилось.
Полицейские установили, что три дня назад между задержанным и потерпевшей произошел словесный конфликт. Под действием алкоголя сын начал бить мать, пока она не умерла.
После совершенного сын жил в квартире с телом матери и продолжал пить.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, смерть, мать
- МИД Украины расследует убийство украинского мальчика в США
- В Краматорске молодой парень умер от алкогольной интоксикации
- Полиция Донетчины назвала "перекрестки смерти"
- Известный писатель покончил с собой: ему было всего 32 года
- Как в Краматорске проверяли перевозчиков
- В Краматорске бездомного били ножом
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз08:17
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Зарисовка из Донецка: исповедь русского офицера07:19
- На Луганском направлении били 120-мм минометы и зенитка07:02
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- Победителю "Евровидения 2017" пересадили сердце08:26
- Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз08:17
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Бокс: украинец Ломаченко одолел кубинца Ригондо07:52
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение