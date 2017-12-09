В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба

09.12.2017 10:57

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), зафиксированы очередные нарушения режима тишины в Петровском, что на Донетчине.



В отчете отмечается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств и пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская, н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. При этом подчеркивается, что доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг.



Поздно вечером 5 и ночью 6 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала 10 взрывов неопределенного происхождения, 83 трассирующих снаряда (82 с запада на восток и 1 с севера на юг), а также огонь из крупнокалиберного пулемета — все на неустановленном расстоянии в секторе от юго-юго-востока до юго-запада (определить, на участке разведения или за его пределами, не удалось).



7 декабря, осуществляя мониторинг вблизи всех трех участков разведения сил и средств, Миссия констатировали там спокойную обстановку.