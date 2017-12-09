Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба

09.12.2017 10:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Петровском, где развели войска, вовсю идет стрельба

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), зафиксированы очередные нарушения режима тишины в Петровском, что на Донетчине.

В отчете отмечается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств и пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская, н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. При этом подчеркивается, что доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг.

Поздно вечером 5 и ночью 6 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала 10 взрывов неопределенного происхождения, 83 трассирующих снаряда (82 с запада на восток и 1 с севера на юг), а также огонь из крупнокалиберного пулемета — все на неустановленном расстоянии в секторе от юго-юго-востока до юго-запада (определить, на участке разведения или за его пределами, не удалось).

7 декабря, осуществляя мониторинг вблизи всех трех участков разведения сил и средств, Миссия констатировали там спокойную обстановку.



Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх