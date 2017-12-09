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Архив - Донецкая область

В Покровске открывают резиденцию Святого Николая

09.12.2017 20:17
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В Покровске открывают резиденцию Святого Николая

11 декабря на базе Покровского педагогического колледжа в г. Покровск (бывший Красноармейск, что на Донетчине) состоится открытие сказочной резиденции Святого Николая.

В резиденции Святого Николая до 18 декабря будут работать творческие мастерские, где маленьких гостей - детей из малообеспеченных семей, детей-переселенцев, детей-сирот и лишенных родительской опеки воспитанников "Отчего дома" и детей с особыми потребностями из реабилитационного центра "Милосердие" - ждут игровая программа, мастер-классы по изготовлению ярких украшений-самоделок, различные конкурсы, песни и игры. Здесь преподаватели и студенты педагогического колледжа познакомят детей с легендами и песнями о Святом Николае, пересмотрят вместе с ними мультфильмы о нем и, конечно, напишут письмо с сокровенными желаниями.

А 19 декабря, в день Николая Чудотворца, здесь торжественно зажгут новогодние огоньки на елке, и каждый ребенок получит сладости и подарки от Святого Николая.



Теги: Донбасс, праздник, резиденция, Святой Николай, Покровск (Красноармейск)
 
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