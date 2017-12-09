В район Травневого прилетело 60 мин

09.12.2017 12:59

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что противник провел провел вчера 19 прицельных обстрелов в сторону позиций ВСУ на Луганском направелнии.



"В течение почти двух часов российские оккупанты били из минометов калибра 120 мм по защитниках Травневого, в общем выпустив 60 мин, - отметил полковник. - Также здесь зафиксированы отдельные прицельные обстрелы наших позиций из вооружения БМП, гранатометов и другого пехотного оружия. Вражеские мины калибра 82 мм беспокоили наших военных на позициях в районе Крымского, Луганского, Катериновки, Новоалександровки. При этом по этим опорным пунктам, а также в районе н.п. Лобачево, Золотое, Зайцево происходили неоднократные прицельные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия".



Мотузяник сообщил, что защитники Украины в подавляющем большинстве случаев не отвечали на враждебные провокации. При этом несколько раз адекватно отвечали из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

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