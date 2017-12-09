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Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации
Закон о деоккупации украинских территорий и признании России государством-агрессором Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе.
Об этом во время форума "Еврорегион Карпаты-Украина" во Львовской области в субботу заявил спикер парламента Андрей Парубий.
"Есть несколько планов на следующую неделю. Самым главным я бы назвал закон о деоккупации украинских земель и о признании на законодательном уровне Российской Федерации агрессором, - отметил глава ВР. - Он достаточно объемный - имеет более 700 правок. Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно планируем начать его рассмотрение во вторник утром, или, возможно, в среду начать и в четверг завершить".
Напомним, что 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины". Он также известен как закон о реинтеграции Донбасса и закон о деоккупации.
Теги: Донбасс, закон, Парубий, деоккупация, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
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