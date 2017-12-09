Волкер о действиях РФ: Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса

09.12.2017 07:27

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер во время скайп-конференции из Вены заявил, что без согласия России размещение международной миротворческой миссии на Донбассе невозможно. Но подчеркнул, что предложения РФ – неприемлемы.



"Миротворческой миссии не будет, если Россия на это не согласится", – сказал он, напомнив, что РФ обладает правом вето в Совбезе, чем неоднократно пользовалась, блокируя важные инициативы.



При этом, по словам Волкера, вместо миротворческой миссии РФ предлагает предоставить охрану наблюдателям ОБСЕ. "Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины. Это противоречит Минским соглашениям", – отметил спецпредставитель Госдепа.



Волкер подчеркнул, что фундаментальное отличие международной миротворческой миссии заключается в том, что она предполагает присутствие тяжелого вооружения и даст возможность Украине контролировать свою границу.



"Сейчас нет никакого контроля границы на оккупированной территории. Это надо прекратить. Международные силы смогут ее контролировать. Кроме того, в присутствии миротворческой миссии наблюдатели ОБСЕ смогут в полном объеме выполнять свою работу", – добавил Волкер.