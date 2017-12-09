- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Зарисовка из Донецка: исповедь русского офицера07:19
- На Луганском направлении били 120-мм минометы и зенитка07:02
- Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении06:55
Записки капеллана из Авдеевки: Война - это не театр одного актёра
Священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан Александр (Даманский), о пути которого в зону АТО "Донбасс" подробно рассказывал в 2016 году, недавно прибыл нести службу в прифронтовую Авдеевку.
На своей странице в соцсети Фейсбук отец Александр делится наблюдениями о войне и не только. Делает это очень человечно. Некоторыми из этих записей мы будем также делиться – с нашими читателями.
"Подвал промышленного здания. Крепкие бетонные блоки. От них тянет холодом. Тусклый свет мерцающих желтых лампочек под потолком. Периодически они гаснут, и мы оказывается в темноте. Только отблески огня из буржуйки, - описывает отец Александр пребывание на одной из позиции ВСУ в районе Авдеевки. - В подвале обычный бардак, свойственный первой линии. Амуниция, броники, каски, автоматы и прочее. Нары - нет, даже не нары, а приспособления на которые можно лечь… Смесь зелёных ящиков и дверных полотен. Карематы, и даже матрасы кое где. Завернувшись в спальники спят бойцы. Ну, не спят, в мирном смысле этого слова, а просто отключились на время, от дневной усталости и напряжения, от обстрелов".
По словам отца Александра, мышей не так много, как было осенью 2015-го, когда кое-где бойцы ходили в обглоданной мышами амуниции.
"Наверху сейчас тихо. Не стреляют даже из стрелкового. Режим тишины, вроде как. Но надолго ли? Все друг за другом присматривают. Мы за ними, они за нами. Позиционная война, это в огромной мере наблюдение и ожидание. Ну и конечно же, готовность", - отмечает капеллан.
По его словам, до противника "тут совсем недалеко".
"Если пустить разные мысли гулять в голове, то обеспечен страх и даже паника. Но я доверяю бойцам, ну и ещё прежний опыт подсказывает, что все будет нормально, - делится отец Александр. - Откуда я знаю? Не могу объяснить. Просто знаю. И ещё, уверен, что в случае замеса на помощь придут соседние позиции. Война - это не театр одного актёра. Тут целая творческая группа )))"
Отец Александр подчеркивает, что особого уважения достоин тот боец, который несколько месяцев "просидел" на простреливаемой позиции, на "нуле".
"Такие места не для хлипких духом, - пишет он. - Тут живут работяги позиционной войны".
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, капеллан
- Бывший сотрудник газеты "Донбасс" сражался в Авдеевке и Зайцево
- Волонтер: готовится захват Авдеевки, ОБСЕ эвакуирует наблюдателей
- Обстрелы убили 9 заводчан Авдеевского коксохима
- Постпред Украины обратился к генсеку ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на Донбассе
- Марьинка и Авдеевка под огнем: есть раненые и разрушения
- Новые сведения об обстреле Авдеевки
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз08:17
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Зарисовка из Донецка: исповедь русского офицера07:19
- На Луганском направлении били 120-мм минометы и зенитка07:02
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса08:35
- Победителю "Евровидения 2017" пересадили сердце08:26
- Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз08:17
- В Донецкой области происходит обстрельное обострение08:09
- Бокс: украинец Ломаченко одолел кубинца Ригондо07:52
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов07:40
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение