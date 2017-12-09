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Защитники Авдеевки попали под минометный огонь
За прошедшие сутки, 8 декабря, на Донецком направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ российско-оккупационными войсками.
"По защитникам Авдеевки в течение двух часов оккупанты выпустили 12 мин калибра 120 мм, и беспокоили огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. - Также вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по нашим защитникам вблизи Опытного, Водяного, шахты Бутовка. Также в районе Каменки и Песок противник применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По защитникам Каменки вел огонь вражеский снайпер".
По словам полковника, на большинство вражеских провокаций украинские военные давали оккупантам "жесткий ответ из гранатометов и стрелкового оружия".
Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
Напомним, что украинские воины погибли вчера у Водяного, Каменки и Травневого.
Сегодня стало известно, что начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе. В том числе, посетил «жаркое» Травневое.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы
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