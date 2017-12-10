Аброськин провел анализ прессы "ДНР"

10.12.2017 18:37

Бывшый глава ГУ МВД Украины в Донецкой области, действующий первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поделился очередным анализом печтных СМИ из ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).



"Каждое воскресенье, уже два года подряд, я читаю печатные издания "республики ДНР". За это время риторика и формат подачи информации не меняется. Как и всегда, на первой странице всех этих многочисленных изданий находится "глова республики", в прошлой жизни реализатор курятины, Захарченко, - пишет Аброськин на своей странице в Фейсбуке. - Он или высаживает деревья в Тельмановском районе, или "проверяет" работу остатков почти приостановленного Торезского электротехнического завода. Чаще всего он поздравляет с многочисленными праздниками - раздает "ордена" своим соратникам и кормит ложью несчастных жителей, граждан Украины, которые остаются на оккупированной территории. В основном он одет в российскую горку и тельняшку. В каждом номере, независимо от издания, есть одинаковая, спущена кураторами, полоса о том, как "Украина уничтожает свой народ".



Аброськин отмечает, сегодня среди этих газет ему попалась на глаза листовка под названием "импичмент". После прочтения ее он почти не почувствовал разницы, разве что язык. Пожалуй, редактор там один, делает вывод генерал.



"Очень много интересного и общего в этих газетенках, - продолжает первый заместитель главы Национальной полиции Украины. - Цель одна - разрушение украинской государственности. И "борьба" с олигархами, и блокада предприятий на оккупированной территории. Здесь уже и вступление в движение организации "Донецкая республика" бывших работников Енакиевского метзавода, ранее работавшего на Украину, но благодаря "помощи" некоторых псевдоборцов "за державу", отошедшее беглому олигарху Курченко. Как-то в унисон действуют эти "товарищи".



По словам Аброськина, "враг ведет войну и на внешнем фронте, и внутри страны". "Очень жаль людей, которые из-за собственной неосмотрительности, ведутся на эти провокации и становятся участниками этих разрушительных событий", - подчеркивает бывший главный правоохранитель Донетчины.