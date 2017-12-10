Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"

10.12.2017 07:47

В Минске прошли переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, России) касательно урегулирования ситуации на Донбассе.



Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на спикера внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрия Мирончика, встреча советников продолжалась четыре часа и проходила в закрытом режиме.



Беседа была посвящена обсуждению вопроса ситуации в Украине. Перед встречей также анонсировалось, что советники осудят вопрос обмена пленными на Донбассе.



Подробных официальных комментариев по поводу встречи в Минске пока нет.



Напомним, что последний телефонный разговор между лидерами стран "нормандской четверки" состоялся 22 августа. Тогда стороны объявили о договоренности по поводу "школьного перемирия" на Донбассе. Правда, перемирие это так и не наступило – ни одного дня не прошло без обстрелов, а в последнее время обстановка в зоне конфликта ухудшается.



Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что советники лидеров стран "нормандского формата" обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом. Напомним, что Украина готова обменять 306 задержанных боевиков и их пособников на 74 украинских пленника, которых удерживают оккупанты Донбасса.