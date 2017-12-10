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Архив - Донецкая область

Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду

10.12.2017 14:28
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Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду

Сегодня, 10 декабря, во временно неподконтрольном Донецке активисты т.н. "общественной организации" "Молодая Республика" (пропагандистская ячейка оккупантов) установили памятную табличку на фасаде дома, где жил и где был взорван Арсен Павлов. Он же - главарь бандформирования "Спарта", известный под позывным "Моторола".

Табличка на доме №121 по улице Челюскинцев представляет собой звезду и отходящую от нее еще одну табличку, на которой перечислены "заслуги" террориста.

Подконтрольный пророссийской группировки "ДНР" информационные ресурсы уверяют, что на "церемонию открытия" прибыли сослуживцы "Моторолы" и местные жители. Между тем, размещенные СМИ ОРДО снимки отражают истинную "признательность" этому гражданину РФ, приехавшему убивать украинцев на Донбассе. На фото видно, что людей очень мало.



Напомним, что на похороны "Моторолы", который был взорван в лифте этого самого дома 16 октября 2016-го, в центр Донецка согнали тысячи людей. В ОРДО даже устроили трёхдневный траур. Прощались с оккупантом в Донецком театре оперы и балета, после чего гроб с телом пронесли по улицам города.

Похоронили оккупанта на кладбище, известном как "Донецкое море".



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, боевик Моторола, ОРДО
 
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