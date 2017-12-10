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Архив - Донецкая область

Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин

10.12.2017 10:02
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Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин

9 декабря в 20:23 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Богдана Хмельницкого что в пгт. Северск Бахмутского (бывшего Артемовского) района Донецкой области.

Спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые прибыли по вызову установили, что пожаром охвачено частный жилой дом. В ходе разведки и тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, анкетные данные которых устанавливаются.

Пожар, причины возникновения которого устанавливаются, был локализован в 21:24, а окончательно ликвидирован в 22:21. От Главного управления привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает сайт спасателей Донетчины.

Напомним, что вчера в этом же районе страшно обгорел ребенок, который позже умер в больнице.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть
 
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