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Архив - Донецкая область

Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО

10.12.2017 19:31
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Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО

Врачи Харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения и травмы в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщает сайт Минобороны Украины, с начала проведения АТО харьковские военные медики приняли около 21 500 раненых, травмированных и больных военнослужащих из различных силовых структур, задействованных в выполнении заданий на Донбассе. В текущем году в медицинское учреждение поступило почти 3500 бойцов.

По словам военных врачей для оказания медицинской помощи, а также реабилитации пострадавших бойцов есть всё необходимое оборудование, а также опытный и высококвалифицированный медперсонал.



Теги: Донбасс, Харьков, АТО, медики, раненые
 
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