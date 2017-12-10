Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО

10.12.2017 19:31

Врачи Харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения и травмы в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.



Как сообщает сайт Минобороны Украины, с начала проведения АТО харьковские военные медики приняли около 21 500 раненых, травмированных и больных военнослужащих из различных силовых структур, задействованных в выполнении заданий на Донбассе. В текущем году в медицинское учреждение поступило почти 3500 бойцов.



По словам военных врачей для оказания медицинской помощи, а также реабилитации пострадавших бойцов есть всё необходимое оборудование, а также опытный и высококвалифицированный медперсонал.