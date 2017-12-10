КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил

10.12.2017 08:54

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО на Донетчине собралось 390 авто. При этом у трех КПВВ были зафиксированы большие очереди, а у одного – их полное отсутствие.



По данным Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром у КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 50/80; "Марьинка" - 60/100; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 50/50.