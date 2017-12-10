Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше

10.12.2017 09:20

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 декабря существенно снизился пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.



В ГПСУ отмечают, что в основном на количественные показатели пересечения линии разграничения через КПВВ повлияло запланировано временном прекращении пропуска граждан в КПВВ "Станица Луганская".



Если 8 декабря декабря в КПВВ было оформлено 37,1 тыс. человек и 5,1 тыс. авто, то 9 декабря – всего 24,1 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств. Таким образом, в субботу линию разграниения пересекло на 13 тысяч человек и на 800 авто меньше, чем за пятницу.



Общие данные по КПВВ за минувшие сутки следующие:



КПВВ "Майорск" - 7573 человек и 916 транспортных средств;



КПВВ "Марьинка" - 6969 человек и 1284 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 5958 человек и 1164 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 3580 человек и 933 транспортных средств;



пункт пропуска "Станица Луганская" - 0 человек.



Напомним, что с 9 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществляет пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, котоырй находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Согласно плану выполнения работ контрольный пункт возобновит свою работу завтра, 11 декабря.

Напомним, что в ОРЛО вчера устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое". Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности срыва открытия КПВВ "Золотое".



Напомним, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО на Донетчине собралось 390 авто.