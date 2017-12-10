Мариуполь хочет стать столицей

10.12.2017 18:53

В конкурсе по развитию комфортных условий и возможностей для молодых людей "Молодежная столица Украины 2018" намерен поучаствовать и Мариуполь.

Как рассказал региональный координатор конкурса и представитель "Мариупольского Союза Молодежи" Алексей Копатько, цель конкурса – активизация диалога и сотрудничества между молодежью и городской властью. По результатам будет определен украинский город, предоставляющий наиболее широкие возможности для развития молодежи. Проект призван остановить миграцию молодежи из своих населенных пунктов и Украины.



Как передает MRPL.CITY, для участия в конкурсе Мариуполю необходимо до 15 декабря подать заявку с подписью городского головы. В ней должны быть расписаны молодежная политика города, уже существующие проекты для развития молодежи, доля финансирования таких проектов из городского бюджета и т.п.



По словам Алексея Копатько, Мариуполь может внести в заявку открытие молодежных центров и новых университетов. Город-победитель, который будет объявлен в январе-феврале 2018 года, получит не только повышение репутации, но возможные капиталовложения со стороны иностранных партнеров конкурса.



Копатько отметил, что в настоящее время заявку на участие в конкурсе подали Днепр и Харьков, планируют подать Ужгород, Тернополь, Лисичанск и другие украинские города.