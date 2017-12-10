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Мотузяник озвучил хронологию обстрелов на Луганском направлении
По информации, которую сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, наибольшую активность оккупанты вчера проявляли на Луганском направлении (охватывает Луганскую область и часть Донетчины).
В течени 9 декабря российско-оккупационные войска осуществили 28 обстрелов украинских позиций на этом направлении. Все они были прицельными прицельными и имели целью нанести ущерб украинским военнослужащим. Обстрелы позиций сил АТО у Троицкого, Крымского и Луганского с определенными перерывами продолжались практически целые сутки.
"Коротко обозначу хронологию наиболее критических ситуаций, которые возникали на линии соприкосновения Луганского направлении из-за активности противника. Ночью враг открывал огонь из 120-мм минометов по нашим силам вокруг Луганского, выпустив всего 6 снарядов, которые согласно Минскому процессу не должны здесь падать, - отметил Мотузяник. - Неподалеку от Троицкого после обеда силы оккупантов начали прицельный обстрел оборонительных укреплений украинской армии из вооружения БПМ, а затем усилили натиск, прибегнув к открытию огня из 120-мм минометов. Под вечер незаконные вооруженные формирования возобновили минометный обстрел защитников Луганского, правда калибр тогда составлял 82-миллиметра. Уже после 17 часов враг сместил акцент преступных провокаций снова на окраину Троицкого, где на позициях Вооруженных Сил Украины взорвались четырнадцать 120-мм минометных снарядов, а через час - еще 6 мин противника. Также пророссийские наемники здесь стреляли из зенитных установок и вооружения БМП. В это же время по нашим оборонительным укреплением вокруг Попасной боевики выпустили 12 минометных снарядов 82-го калибра. Поздним вечером оккупанты применили 120-ти и 82-миллиметровые минометы соответственно против защитников Крымского и Луганского".
По словам Мотызяника, украинские военные вынужденно "организовывали мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта только тогда, когда им угрожала наибольшая опасность, прибегая исключительно к применению штатного пехотного вооружения".
Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения АТО на Донбассе на начало текущих суток.
Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Это - максимальное количество обстрелов с начала зимы.
По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.
Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
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