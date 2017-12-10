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На Луганском направлении били 120-мм минометы и зенитка
Российско-оккупационные войска неоднократно открывали 9 декабря на Луганском направлении (охватывает Донетчину и Луганщину) огонь из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
По данным пресс-центра штаба АТО, в период с полуночи до шести вечера эпицентром напряженности оставалась Светлодарская дуга. Там противник из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям ВСУ у Луганского. Во время огневых провокаций в районе Травневого (Майского), Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого оккупанты стреляли из вооружения БМП, у Новоалександровки били пулеметы.
В период после шести вечера захватчики неоднократно из 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вел огонь по воинам АТО у Троицкого и Крымского. Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи Зайцево, а из пулеметов обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку от Новоалександровки и Светлодарска.
Читайте также сводку обстрелов за субботу на Донецком направлении.
Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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