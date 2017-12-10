Официально: в зоне АТО нет потерь и приняты контрмеры

10.12.2017 12:57

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в течение суток, 9 декабря, оккупанты продолжали обстреливать позиции украинских защитников, в частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов.



"Благодаря успешным контрмерам, украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения АТО. Также с удовольствием отмечаем, что наши защитники за это время не претерпели никаких боевых потерь, - отметил полковник. - Всего за прошлые сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 39 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. 20 раз украинские военнослужащие открывали огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями".



Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения АТО на Донбассе на начало текущих суток.