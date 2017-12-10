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ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ
10.12.2017 15:40
На блокпосте у села Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, территория, подконтрольная боевикам ОРДО) был задержал патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 декабря), вооруженный человек на блокпосте у Верхнешироковского задержал патруль Миссии на 34 минуты.
"Этот человек с попросил сотрудников Миссии об их пункте назначения и количестве членов патруля. Патруль СММ пропустили только после того, как наблюдатели предоставили информацию о количестве членов патруля. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - отмечается в отчете.
Теги: Донбасс, блокпост, боевики, СММ ОБСЕ, ОРДО
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