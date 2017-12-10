Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей

10.12.2017 20:35

Елку на центральной площади Краматорска – пл. Мира - торжественно откроют в день Святого Николая, 19 декабря.



Как сообщила "ВП" начальник отдела культуры управления по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета Ольга Паршина, мероприятие начнется в 16:00. Планируется развлекательная программа и присутствие почетных гостей.



Известно, что на площади Мира будет установлена искусственная елка, а вот жителей Лазурного и Старого города порадуют настоящие лесные красавицы.

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