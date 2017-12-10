Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно

10.12.2017 21:12

До конца 2017 года в Покровске (бывший Красноармейск, что на Донетчине) может появиться электрозаправка.



"Действительно, мы поддержали такое предложение, чтобы идти в ногу со временем, - заявил ТК "Орбита" покровский городской голова Руслан Требушкин. - За электротранспортом – будущее. Для установки первой электрозаправки, рассчитанной на два автомобиля, было выбрано место на парковке в центре города, напротив универмага "Покровск". Если бы электромобили стоили немного дешевле, мы бы ежегодно закупали их для наших коммунальных служб – ведь такой транспорт гораздо экономичнее в эксплуатации, чем бензиновый или дизельный. При этом он окупается уже через три-пять лет".



На вопрос, будет ли электрозаправка пользоваться спросом, Руслан Требушкин ответил, что потребность в ней есть. По словам мэра, заправка будет коммерческой. Городские власти взяли на себя подведение коммуникаций, при этом поставили перед частной компанией обязательное условие: первые полгода зарядка для всех желающих должна производиться бесплатно.



"Мы можем все свои коммунальные автомобили в течение двух-трех лет перевести на электричество. С одной стороны, мы бы немного улучшили экологию, с другой – показали бы пример прочим организациям. Я поручил своему заместителю изучить ценовые предложения на новые электромобили, в следующем году рассмотрим возможность их приобретения для города", - сообщил Требушкин.