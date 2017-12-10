- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- На КПВВ задержали боеприпасы18:23
Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
Фонд "Повернись живим" ("Вернись живым") рассказал забавную историю о хвостатой "боевой единице", которая по-своему сражается в районе прифронтовой Авдеевки.
"Боевая единица с позывным Паштет служит на передовой возле Авдеевки. По размерам Паштет "тянет", разве что, на боевую половинку, но, по характеру, в нем, как минимум, две боевые единицы", - сообщается на странице Фонда в соцсети Фейсбук.
"Когда Паштет пришел к нам, - говорят бойцы, - то у него были одни кости и кожа. Ел "пустую" перловку, чуть не отгрызая руки. А теперь малышь отрастил себе бока, и воротит нос даже от тушенки".
"Паштет никуда не отпускает бойцов без сопровождения, проверяет прочность маскировочных сеток и истребляет вражеские ДРГ мышей и крыс, которые проникают в блиндажи. Пес-доброволец воюет тут неофициально, ведь несовершеннолетним запрещено находиться в зоне АТО, а Паштету всего пару месяцев от роду, - продолжает Фонд ПЖ. - И, если псу для настоящей службы хватит каши с мясом, то его хозяинам без тепловизоров и планшетов может быть несладко. Ведь даже Паштет, который приравнивается к двум боевым единицам, справляется далеко не с каждым врагом".
Теги: Донбасс, Авдеевка, собака, ВСУ
- Хозяйка пуделя отобрала мобилу
- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео
- Боевики накрыли Авдеевку. Есть раненые
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)
- Как бойцы ВСУ тушили пожар в доме жителей Авдеевки после обстрела (ВИДЕО)
- Авдеевец планировал обменять гранатомет на продукты
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Американский военный инструктор не пережил поездку во Львов20:17
- Тука: "Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты"20:05
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации