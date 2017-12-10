Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки

10.12.2017 19:49

Фонд "Повернись живим" ("Вернись живым") рассказал забавную историю о хвостатой "боевой единице", которая по-своему сражается в районе прифронтовой Авдеевки.



"Боевая единица с позывным Паштет служит на передовой возле Авдеевки. По размерам Паштет "тянет", разве что, на боевую половинку, но, по характеру, в нем, как минимум, две боевые единицы", - сообщается на странице Фонда в соцсети Фейсбук.



"Когда Паштет пришел к нам, - говорят бойцы, - то у него были одни кости и кожа. Ел "пустую" перловку, чуть не отгрызая руки. А теперь малышь отрастил себе бока, и воротит нос даже от тушенки".



"Паштет никуда не отпускает бойцов без сопровождения, проверяет прочность маскировочных сеток и истребляет вражеские ДРГ мышей и крыс, которые проникают в блиндажи. Пес-доброволец воюет тут неофициально, ведь несовершеннолетним запрещено находиться в зоне АТО, а Паштету всего пару месяцев от роду, - продолжает Фонд ПЖ. - И, если псу для настоящей службы хватит каши с мясом, то его хозяинам без тепловизоров и планшетов может быть несладко. Ведь даже Паштет, который приравнивается к двум боевым единицам, справляется далеко не с каждым врагом".