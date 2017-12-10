Порошенко поблагодарил жителей оккупированных территорий

10.12.2017 18:15

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Международного Дня прав человека обратился к жителям ОРДЛО и Крыма.



"Отдельно хочу обратиться к нашим согражданам, которые по тем или иным причинам вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше Украинское государство", - заявил глава государства.



Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий ради возвращения контроля государства над Крымом и ОРДЛО.



"Убежден, что благодаря нашим целенаправленным усилиями и консолидированной международной поддержке мы преодолеем все испытания, которые выпали на долю Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность, - сказал президент. - Как глава государства я прикладывал и в дальнейшем буду прилагать максимум усилий для возвращения украинской территории, а также бороться за каждого, кто испытывает притеснения агрессора".