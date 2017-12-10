Последние новости раздела
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- На КПВВ задержали боеприпасы18:23
Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"
10.12.2017 12:42
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал мини-обращение по поводу отмечаемого сегодня Международного дня прав человека. Затронул оккупированный Крым и частично оккупированный Донбасс.
"Сегодня, в Международный день прав человека, ценность свобод гражданина ощущается особенно остро. Ведь преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе, - пишет глава государства. - Убежден, что благодаря международному единству и солидарности с Украиной, а также силе международного права эти намерения Кремля обречены на поражение, ведь ответственности за совершенные преступления не избежать".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, агрессия, Порошенко
Читайте также:
- "Крымская карта" от ФСБ: готовится удар по Донбассу?
- Кремль через Крым атакует Донбасс?
- Зачем Кремль запустил "утку" о "диверсантах" в Крыму
- Путин признался, что напал на Украину
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Геращенко: "РФ оголосила справжнє сафарі на кримських татар і украінців"
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Американский военный инструктор не пережил поездку во Львов20:17
- Тука: "Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты"20:05
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации