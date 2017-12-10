Россия может устроить обострение на Донбассе

10.12.2017 09:11

Частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor считает,ч то предложение России о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс не приближает разрешение конфликта.



"Хотя Россия может использовать предложение по миротворцам, чтобы продемонстрировать свою готовность вести переговоры и таким образом попытаться ослабить давление со стороны Запада, это не означает, что Москва уступит и согласится на украинско-американское предложение. Более того, Кремль может пойти на эскалацию боевых действий, если это будет ему выгодно", - отмечают эксперты Stratfor.



В зависимости от того, что покажут расследования в США по поводу вмешательства России в выборы, Вашингтон может усилить режим санкций против РФ. И хотя глава Белого дома Дональд Трамп не поддерживает это, ключевые члены его администрации открыто рассматривают возможность предоставления Украине летального оружия. Если Соединенные Штаты решат предпринять какие-либо из этих действий, Москва может отреагировать эскалацией конфликта на Донбассе или асимметричным ответом в другом месте, отмечают в Stratfor.



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.