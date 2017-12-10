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"Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) оказали за последние дни важную помощь жителям прифронтовых городов Донбасса.
Так, "симики" предоставили продуктовую помощь детским садам и школам в населенных пунктах Луганское и Мироновское. Представители ГВС угостили ребят сгущенным молоком, печеньем, консервированными овощами и другими вкусностями.
Группа Гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск" продолжает совместную с представителями организации "THE HALO TRUST" работу по разминированию сельскохозяйственных угодий агрофирмы "Восток".
Также офицеры ГВС выезжали к недавно освобожденным поселкам Майский и Гладосово для сопровождения представителей энергокомпании, которые проводили работы по восстановлению электроснабжения. Предоставили военные и гуманитарную помощь гражданскому населению. Они раздали продуктовые наборы людям, проживающим на линии разграничения.
А группы Гражданско-военного сотрудничества "Бердянское" и "Мариуполь" способствовали работе представителей общественной организации "Врачи без границ" в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения. Местным жителям оказывали квалифицированную медицинскую помощь терапевты, офтальмологи и психологи.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
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