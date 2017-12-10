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Архив - Донецкая область

Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря

10.12.2017 12:34
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Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения АТО на Донбассе на начало текущих суток.

Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Это - максимальное количество обстрелов с начала зимы.

По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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