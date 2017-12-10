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СММ ОБСЕ заметила бронетехнику в ОРДО
10.12.2017 11:09
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что зафиксировали боевые бронированные машины в неподконтрольных правительству районах Донетчины.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 декабря), наблюдатели видели бронетранспортер (БТР-80) недалеко от центра Донецка, а также БМП-2 вблизи с. Веденское (33 км к северо-востоку от Мариуполя).
Команда Миссии также зафиксировала 3 бронированные машины (две БМП-1 и одну БМП-2) вблизи с. Роза (36 км к северо-востоку от Мариуполя, Новоазовский р-н) - в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено (согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года).
Теги: Донбасс, Донецкая область, бронетехника, СММ ОБСЕ, ОРДО
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