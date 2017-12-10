Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди

10.12.2017 12:06

Информацию пользователей соцсетей, пересекающих сегодня, 10 декабря, линию разграничения на Донетчине через КПВВ, собрало ОО "Донбасс СОС". Предлагаем ее вашему вниманию.



Пользователи соцсетей комментируют ситуациюследующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка .

8-30 на Марьинке в сторону Донецка за посадкой.

10-30 Каргил в сторону Курахово машинки заканчиваются на самом мосту. (200,300+,-).Почти до поворота на Текстиль/ За час двигались раз. Машин на 10,15. Хвост растёт

11-30 Каргил продвинулся за час машин на 10, примерно 4 основной и 8 льготы)



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

11-15 Новотроицк на Донецк- авто до середины моста, пеших не насобиралось на навес, где-о половина. Перлына на Мариуполь- пеших человек 300. Еленовка на Мариуполь - очередь авто начинается метров 250 от поворота.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

11-05 На Куликово на Мариуполь примерно 110 машин, льготы 30. На Пищевике примерно 50 машин, льготы 20 машин

11-25 На Донецк на обеих блокпостах очереди не большие. На Октябре в Мариуполь в 7 утра было 90 машин основной очереди и 110 льготы. На Пищевике очередь чуть ниже автобусов в 2 ряда. Льготы такая же очередь, что и основная



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Нет информации

Напомним, что с 9 декабря контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществляет пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, котоырй находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. В связи с этим пассажиропоток резко упал.

Уже подтверждено, что ремонт завершен и КПВВ "Станица Луганская" с понедельника заработает.

Напомним, что в ОРЛО вчера устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое". Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности срыва открытия КПВВ "Золотое".



Напомним, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО на Донетчине собралось 390 авто.