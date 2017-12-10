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Стало известно, кто примкнул к программе "Доступное жилье" на Донбассе
Глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный собщил, что межведомственная комиссия отобрала четыре жилых объекта на Донетчине и Луганщине, на строительство или покупку квартир в которых будут направлены бюджетные деньги по программе "Доступное жилье".
Так, согласно документам, которые Комнатный опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, в Донецкой области для участия в программе, позволяющей переселенцам и воинам АТО покупать жилье за половину стоимости (вторую оплатит государство), отобраны жилые дома, которые расположены в Славянске и Лимане. А в Луганской области оба отобранных объекта находятся в Северодонецке.
Сергей Комнатный ранее сообщил, что на участие в программе "Доступное жилье" уже подано заявок на 160 миллионов гривен, хотя в проекте госбюджета-2018 на программу было выделено всего 100 миллионов гривен.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
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