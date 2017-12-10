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Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области
Спасатели Донетчины сообщили, что двухмесячный малыш, который получил вчера вечером страшные ожоги во время пожара в Бахмутском (бывшем Артемовском районе), не выжил.
9 декабря в 16:10 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре по адресу: Донецкая область, Бахмутский район, с. Берховка, ул. Первомайская. К месту пожара было немедленно направлено спасателей 8-го Государственного пожарно спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия подразделений Главного управления, сотрудниками скорой медицинской помощи был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Бахмута (бывший Артемовск) пострадавший двухмесячный ребенок с диагнозом - ожоги I-III степеней. В 20:10 ребенок скончался в больнице.
Пожар был локализован в 16.42, ликвидирован в 16.55.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Напомним, что по данным полиции причиной огненного ЧП стал самодельный обогреватель.
Теги: Донбасс, ребенок, пожар, смерть
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