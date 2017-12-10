В Донецкой области происходит обстрельное обострение

10.12.2017 08:09

В Донецкой области представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушения режима прекращения огня. В частности, зафиксировано примерно 560 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 200 взрывов.



В сводке СММ ОБСЕ (опубликована вечером 9 декабря), сообщается, что днем 8 декабря, осуществляя наблюдения на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение 2 часов, команда Миссии слышала 15 взрывов неопределенного происхождения, а также около 90 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–8 км в секторе от юго-запада до севера. В тот же день, находясь на юго-западной окраине Ясиноватой в течение примерно 4 часов, наблюдатели слышали около 160 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 330 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–7 км в секторе от юго-запада до севера, а также примерно 10 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к северо-северо-западу.



Вечером 7 декабря камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 1 снаряд с севера на юг, а затем 9 снарядов с юга на север — все в 3–5 км к востоко-юго-востоку. На следующий день, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине Авдеевки в течение примерно 5 часов, члены патруля Миссии слышали около 40 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 очередей из стрелкового оружия — все в 2–4 км в секторе от востока к югу. Находясь на той же позиции, команда СММ слышала 13 взрывов неопределенного происхождения и многочисленные одновременные очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия общей продолжительностью 30 минут — все в 5–7 км к западу, которые, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Утром 8 декабря, осуществляя мониторинг в подконтрольном "ДНР" пгт Александровка (20 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 20 взрывов неопределенного происхождения в 6–8 км к северо-западу, а также огонь из стрелкового оружия в 2–3 км к западо-северо-западу. Во второй половине дня, пребывая на центральном железнодорожном вокзале подконтрольного "ДНР" Донецка (6 км к северо-западу от центра города), команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 5–7 км к северо-северо-востоку, а также 5 взрывов неопределенного происхождения и около 10 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все в 2–6 км к западо-северо-западу.



Вечером 7 декабря, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 14 взрывов (4 оценены как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) и пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм), 5 — как разрывы реактивных противотанковых гранат (РПГ-7), а остальные — как взрывы неопределенного происхождения), а также примерно 140 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 4–6 км в секторе от юго-запада до северо-запада. На следующий день, находясь на западной окраине Горловки, члены патруля СММ слышала 13 взрывов неопределенного происхождения в 2–4 км к юго-западу.



В течение дня 8 декабря, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала около 20 взрывов неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-востоку и приблизительно 70 взрывов неопределенного происхождения и огонь из крупнокалиберного пулемета — все в 3–5 км к юго-западу. В тот же день, патрулируя в 2,3 км к северо-западу от подконтрольного "ДНР" г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали около 90 взрывов неопределенного происхождения и примерно 10 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 7–20 км к северо-западу и западо-северо-западу, а также примерно 10 выстрелов из стрелкового оружия в 2–3 км к западу.



Утром 8 декабря, находясь в 1 км к северо-северо-западу от подконтрольного правительству с. Пищевик (25 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 22 взрыва неопределенного происхождения не менее чем в 5 км к западу и 10 взрывов неопределенного происхождения не менее чем в 5 км к северо-западу. Во второй половине дня, патрулируя в 2 км к югу от подконтрольного "ДНР" с. Саханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя), команда СММ слышала 4 взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к западо-северо-западу и примерно 50 очередей и выстрелов из стрелкового оружия в 0,5–1 км к западу. Наблюдатели также слышали около 70 выстрелов и очередей из стрелкового оружия в 0,5–1 км к востоку, которые, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Зафиксированы также обстрелы и взрывы в районе Донецкой фильтровальной станции.