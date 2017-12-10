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Архив - Донецкая область

В Краматорске состоялось заседание Общественного совета при ДонОГА

10.12.2017 13:47
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В Краматорске состоялось заседание Общественного совета при ДонОГА

Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщила, что 9 декабря в Краматорске состоялось очередное заседание Общественного совета (ОС) при облгосадминистрации.

В ходе заседания обсудили вопрос о внесении изменений в Регламент и Положение об ОС, утвердили состав постоянных комитетов ОС. Также обсудили вопросы обеспечения деятельности ОС при облгосадминистрации, планы на 2018-й, вопросы состояния детской эндокринологии в Донецкой области.

Заместитель губернатора, руководитель аппарата облгосадминистрации Сергей Добряк обратился к присутствующим с приветственным словом и передал поздравления с Днем волонтера от председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского. "Как бывший председатель Ясиноватской РГА, населенные пункты которой находятся на линии соприкосновения, я знаю, как много значит помощь волонтеров, общественности для армии и местному населению", - отметил Сергей Добряк.

Кроме этого, он сообщил хорошую новость – облгосадминистрация, которая сейчас базируется в Краматорске, предоставит помещения для работы комитетов и правления ОС в новом здании на ул. Олексы Тихого, 6.

Также к членам ОС обратилась и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко, которая рассказала о планах дальнейшей совместной работы по развитию гражданского общества в области и вообще о сотрудничестве с общественным советом.



Теги: Донбасс, сотрудничество, общественники, власти, ОГА, общественный совет
 
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