В Мариупле заработала новая часовня

10.12.2017 15:24

Сегодня, 10 декабря, около восьми утра, звон колоколов раздался в центре Мариуполя.



"Он прозвучал со звонницы строящегося самого большого в городе церковного сооружения - храма Покрова Божьей Матери. На его территории также возвели деревянную часовню. Вчера вечером ее освятили, а сегодня утром она открыла свои двери прихожанам. Здесь состоялась литургическая служба", - сообщает mariupolnews.com.ua



По словам священнослужителей, часовня отныне будет работать на постоянной основе. Службы будут проводиться два раза в день - утренняя и вечерняя.