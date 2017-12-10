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В Мирнограде скандалят из-за переселения
Родители школьников, которые учатся в ОШ №4 г. Мирноград (бывший Димитров, что в Донецкой области), возмущены решением властей, которые намерены перепрофилировать учебное заведение.
Как сообщает ddk.dn.ua, после того, как они несколько раз попытались "выбить" ответ у мэра Александра Брыкалова, а потом заявили, что тот уходит от ответа на вопрос, градоначальник пообещал: "Я обязательно встречусь со всем родительским комитетом ОШ №4, о дате и времени этой встречи я сообщу через педагогический коллектив этой школы. Я заявляю это перед СМИ и приглашаю их на данную встречу. Заранее им сообщим дату и время. Касаемо этого вопроса решения не принято. Будет оно или нет, сейчас говорить преждевременно и мы будем принимать это решение совместно с представители горотдела образования, педагогическим коллективом всех школ города, которых этот вопрос касается… Ну и конечно с родительским комитетом данной школы. Решение кулуарно или в закулисье приниматься не будет".
В свою очередь, ИА "Вчасно" отмечает, что сегодня в ОШ №4 обучаются 249 детей. Несколько лет назад в учебном заведении сделали капитальный ремонт, на который из городского бюджета выделили немалые средства. Теперь же учащихся якобы хотят переместить в детский интернат, который, по словам родителей, находится в гораздо худшем состоянии и расположен в неудобном месте.
По словам родителей, здание школы полностью отремонтировано, имеет удобную транспортную развязку, а вместо этого наши дети "должны будут учиться фактически на пустыре".
Как стало известно, в планах властей, обустроить в здании ОШ №4 местный Дом творчества, т.к. здание, где он расположен теперь (по ул. Центральная, бывшая Артема) находится в аварийном состоянии после давным-давно происшедшего пожара.
В горотделе образования пояснили, что реорганизовать детский интернат в городе все равно придется в рамках общегосударственной реформы, которая предусматривает закрытие всех интернатов в стране. А чтобы здание не пришло в негодность, в одном из его корпусов и хотят разместить школу.
"Но пока это только планы, которые не подтверждены ни одним документом", - прокомментировала ситуацию начальник горотедла образования Мирнограда Наталья Лийка.
Между тем, родители ребят из ОШ №4 начали сбор подписей против переноса учебного заведения. А также пригрозили акциями протеста.
Теги: Донбасс, школа, скандал, Мирноград (Димитров), переселение, власти
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