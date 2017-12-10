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В Москве на фестивале сорвали показ фильма о войне на Донбассе
На фестивале "Артдокфест", который проходит в Москве, отменили показ украинского фильма "Война ради мира" (посвящен войне на Донбассе) из-за угроз.
"Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы", — говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Организаторы считают, что "накаленная атмосфера" вокруг фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешской республики, где должен был пройти показ картины. Они решили его отменить из-за беспокойства о безопасности зрителей.
Дирекция "Артодкфеста" также подчеркнула, что "в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация".
Сайт "Дождь" отмечает, что в ноябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил министру культуры Владимиру Мединскому и генпрокурору Юрию Чайке просьбу проверить на соответствие законодательству фильм "Война ради мира". По его мнению, в фильме могут быть нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).
Ранее активисты движения SERB разлили пахучую жидкость в кинотеатре "Октябрь", где в рамках "Артодкфеста" показывали фильм "Полет пули". После этого трое активистов были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Фильмы "Полет пули" Беаты Бубенец и "Война ради мира" Евгения Титаренко рассказывают о войне на востоке Украины. Обе картины были сняты в 2014 году.
Теги: Донбасс, война, Москва, фильм, фестиваль, культура
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