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В Покровске ввели единое меню для малышей
10.12.2017 16:00
Во всех дошкольных учреждениях Покровска (бышего Красноармейска, что на Донетчине) деток теперь будут кормить одинаково.
О введение в детских садах города единого меню сообщила и.о. начальника отдела образования Марина Голуб. По ее словам, это поможет повысить качество питания.
Было разработанное специальное двухнедельное меню, которое утверждено Госпродпотребслужбой и соответствует требованиям детского питания по сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка, сообщает ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, меню, Покровск (Красноармейск)
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