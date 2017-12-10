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В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото
Сегодня, 10 декабря, группа офицеров гражданско-военного сотрудничества г. Светлодарск оказала помощь военным, которые держат оборону в районе н.п. Травневое (Майское), а также мирным жителям этого недавно освобожденного села.
Воинам АТО представители ГВС (они же т.н. "симики" - от CiMiC - civil military cooperation) привезли маскировочную сетку, маскировочный халат, теплые вещи, стельки, кофе, сладости.
Также "симики" скоординировали работу сотрудников ДТЭК Донецкоблэнерго, которым активно помогал Алексей - электрик четвертого разряда - воин подразделения, чтодислоцируется в н.п. Новолуганское. Совместными усилиями, наконец, были закончены работы по восстановлению елетропостачання на все улицы Травневого.
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне,были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря удачно проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету. Он также рассказал, что в Травневом люди более лояльно настроены к Украине, а вот с Гладосово в этом смысле всё не столь хорошо.
Недавно Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".
Теги: Донбасс, помощь, свет, военные, АТО, симики
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