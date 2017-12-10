Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов

10.12.2017 07:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 декабря), зафиксированы очередные обстрелы у Донецкой фильтровальной станции (ДФС).



Так, вечером 7 и в ночь на 8 декабря камера СММ на ДФС, расположенной в 15 км к северу от оккупированного Донецка, зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с северо-востока на юго-запад, 6 снарядов с востока на запад и 1 снаряд с северо-запада на юго-восток, затем в общей сложности 27 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв в воздухе и 109 снарядов (61 с востока на запад и 48 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу. Во второй половине дня 8 декабря та же камера зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.



Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.