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Восстановлена работа Еленовской насосной станции
10.12.2017 10:09
По данным КП "Вода Донбасса", 9 декабря аварийно-восстановительные бригады Волновахского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства завершили ремонтные работы на водоводе диаметром 300 мм, по которому вода подается от Еленовской насосной станции.
Уже вечером Еленовская насосная станция была запущена в работу. После заполнения водоводов схема подачи воды поселков Еленовка и сел Сладкое, Тарамчук, Березовое и Степное будет восстановлена, отмечается в сообщении КПВ "Вода Донбасса".
Теги: Донбасс, ремонт, Еленовка, насосная станция, КП "Вода Донбасса"
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