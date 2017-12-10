Восстановлена работа Еленовской насосной станции

10.12.2017 10:09

По данным КП "Вода Донбасса", 9 декабря аварийно-восстановительные бригады Волновахского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства завершили ремонтные работы на водоводе диаметром 300 мм, по которому вода подается от Еленовской насосной станции.



Уже вечером Еленовская насосная станция была запущена в работу. После заполнения водоводов схема подачи воды поселков Еленовка и сел Сладкое, Тарамчук, Березовое и Степное будет восстановлена, отмечается в сообщении КПВ "Вода Донбасса".