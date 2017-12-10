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Записки капеллана из Авдеевки: обстрелы и эклеры
Священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан Александр (Даманский), который с недавних пор служит в Авдеевке, рассказал о коротком радостном моменте на длинной войне.
Напомним, что отец Александр, о пути которого в зону АТО "Донбасс" подробно рассказывал в 2016 году, на своей странице в соцсети Фейсбук делится наблюдениями о войне и не только. Некоторыми из этих записей мы будем также делиться – с нашими читателями.
Приводим вашему вниманию очередные заметки боевого капеллана:
"Уже вечером я понял, что допустил ошибку, оставив на командном пункте батальона спальник и резиновые сапоги. А ещё пакетик с эклерами в машине... Впрочем, свой спальник мне дал на ночь один из бойцов, заступивший на пост. Хороший спальник. Тёплый. А ночью было прохладно, хотя периодически кто-то подбрасывал дрова в буржуйку. В любом случае утром я решил вернуться за вещами на командный пункт. Заодно решил отсоединить клеммы аккумулятора на машине. Кто знает, сколько дней Солнечному зайцу придётся простоять в укрытии?
На командный пункт шли вдвоём. Я и Кэч (позывной изменен). Тут лучше не геройствовать, а ходить с проводником по-двое. Если одного ранят, другой окажет помощь. Простая логика. Сразу на выходе из нашего укрытия нужно пробежать несколько метров. Бережного Бог бережет. Сепары простреливают этот отрезок. Прошли залитый водой окоп. Хорошо, что мелко. По щиколотку глинистая жижа.
На командном пункте я быстро собрал свои нехитрые пожитки и уже на выходе встретил замполита. Коротко поговорили.
Путь назад по тем же самым тропам. На мне броник, каска, два рюкзака и пакетик с Эклерами. Как раз восемь штук, по количеству бойцов. Не знаю почему, но накануне в Авдеевке я купил именно восемь эклеров, да так и не съел. Продавщица хотела положить шесть, но я попросил добавить ещё два...
Идем назад. Грязь под ногами и мелкий дождик с ветерком. На мне два рюкзака. Хоть и свои, знакомые до боли в плечах, но сегодня броник стесняет движения и не позволяет закинуть их на спину поудобнее. Для пакетика с эклерами явно не хватает ещё одной руки. Идем. Кое-где нужно пробежаться, поэтому беру пакетик в зубы и делаю рывок.
Хорошо что недалеко. Справа, издалека, выстрел.
- Это по нам, - говорит Кэч.
Идём дальше. Вот уже и позиция. Кэч лупит рукой в железную дверь, нам открывают и мы входим внутрь. И, таки, я донес пацанам восемь штук эклеров. Короткий радостный момент на длинной войне".
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Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, обстрелы, капеллан
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