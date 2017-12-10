Зарисовка из Донецка: исповедь русского офицера

10.12.2017 07:19

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, что некоторые российские оккупанты сами в шоке от того, что они творят на Донбассе.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. Парень из посёлка вблизи русской военной части несколько раз возил русского офицера по личным делам.

Офицер говорил открыто. Рассказывал, что всю жизнь по войнам. До этого ещё в двух участвовал. Но такой войны, как сейчас в Украине, ещё не видел. Подлой и лживой.



Раньше было понятно, где враг, кого обстреливать. А здесь живут среди людей, среди мирных жителей, внутри города. Обстреливают по разным "схемам". В том числе из жилых кварталов... И бойцы его разные. Есть часть нормальных. Но есть и алкоголики. Которых приходится в донецких больничках откачивать.

А есть и вообще предуравошные. Двоих не так давно из дурки на Дурной балке привез обратно в часть, держали в стационаре, закрытых за решётками, бо невминяемые. Забрал их с лечения. Теперь решают вопрос, что с ними делать. Такие вот в части найомники, отпускники и трактористы.



Даже русский боевой офицер назвал войну подлой и лживой…"

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