Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении

10.12.2017 06:55

За минувшие сутки, 9 декабря, на Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли и стрелковое оружие, и минометы.



В период с полуночи до шести вечера оккупанты обстреливали защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Вблизи шахты Бутовка работали минометы калибра 82-мм и легкое пехотное вооружение. Позиции сил АТО у Марьинки обстреливали из стрелкового оружия.



После шести вечера незаконные вооруженные формирования из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а из пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье НВФ открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по позициям ВСУ у Водяного и Талаковки.



Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.