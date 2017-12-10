Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении

10.12.2017 06:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении

За минувшие сутки, 9 декабря, на Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли и стрелковое оружие, и минометы.

В период с полуночи до шести вечера оккупанты обстреливали защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Вблизи шахты Бутовка работали минометы калибра 82-мм и легкое пехотное вооружение. Позиции сил АТО у Марьинки обстреливали из стрелкового оружия.

После шести вечера незаконные вооруженные формирования из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а из пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье НВФ открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по позициям ВСУ у Водяного и Талаковки.

Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх