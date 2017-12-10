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Зона АТО: сводка обстрелов на Донецком направлении
За минувшие сутки, 9 декабря, на Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли и стрелковое оружие, и минометы.
В период с полуночи до шести вечера оккупанты обстреливали защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Вблизи шахты Бутовка работали минометы калибра 82-мм и легкое пехотное вооружение. Позиции сил АТО у Марьинки обстреливали из стрелкового оружия.
После шести вечера незаконные вооруженные формирования из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а из пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье НВФ открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по позициям ВСУ у Водяного и Талаковки.
Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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