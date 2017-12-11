Боевики на полчаса обесточили Авдеевку

11.12.2017 16:45

В результате обстрела окраин прифронтового города Авдеевка, часть города осталась без света. Об этом говорится в сообщении ГУНП Донецкой области, передает УНН.

"По предварительной информации, обстрел начался в 14:00 и велся из реактивной системы залпового огня "Град". Пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды упали примерно в 200 метрах от Авдеевского коксохимического завода.

"В результате повреждено электрическую опору, из-за чего часть города на полчаса осталась без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по данным полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. "Террористический акт".