Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на полчаса обесточили Авдеевку

11.12.2017 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на полчаса обесточили Авдеевку

В результате обстрела окраин прифронтового города Авдеевка, часть города осталась без света. Об этом говорится в сообщении ГУНП Донецкой области, передает УНН.
"По предварительной информации, обстрел начался в 14:00 и велся из реактивной системы залпового огня "Град". Пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды упали примерно в 200 метрах от Авдеевского коксохимического завода.
"В результате повреждено электрическую опору, из-за чего часть города на полчаса осталась без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по данным полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. "Террористический акт".



Теги: Донбасс, Авдеевка, электричество, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх